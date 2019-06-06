В Раде началось обсуждение отставки Климкина

КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании в четверг приступила к рассмотрению вопроса об отставке главы МИД Украины Павла Климкина.
Ранее комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал представление президента Украины Владимира Зеленского относительно увольнения Климкина с должности министра иностранных дел.
"Кадровые вопросы мы рассматриваем по сокращенной процедуре… Я объявляю о переходе к рассмотрению проекта постановления об отставке министра иностранных дел Павла Климкина", - заявил спикер Рады Андрей Парубий в ходе заседания парламента.
Согласно повестке дня на четверг, депутаты также намерены рассмотреть вопрос отставки глав Минобороны и Службы безопасности Украины Степана Полторака и Василия Грицака.
Ранее Зеленский внес в Верховную раду представления на увольнение Климкина, министра обороны и главы Службы безопасности. Ранее Климкин, Полторак и Грицак написали заявления об отставке. Окончательное решение принимает Верховная рада.