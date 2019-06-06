Спутник "Ямал-601" выведут на орбиту в четверг

С.ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Маневр по выведению на геостационарную целевую орбиту спутника "Ямал-601", у которого возникли проблемы с двигателем, будет проведен в четверг, сообщил генеральный директор "Газпром космические системы" Дмитрий Севастьянов.

"Маневр будет, да. Сейчас программу рассчитала Thales Alenia Space, в ближайшее время они дадут маневр", - сказал он на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос РИА Новости, планируется ли маневр в четверг.

Ранее о планируемом маневре с помощью малых двигателей РИА Новости рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

Спутник "Ямал-601" был запущен 30 мая с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Во вторник оператор спутника - компания "Газпром космические системы" сообщила, что при подготовке "Ямала-601" к переводу на рабочую - геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35786 километров) специалисты французского подразделения компании-разработчика космического аппарата Thales Alenia Space решили провести дополнительные проверки апогейного двигателя.

Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что на "Ямале-601" при выполнении первого маневра для перевода спутника на геостационарную орбиту были выявлены ошибки в работе апогейного двигателя. Он отмечал, что специалисты обсуждали использовать дальше апогейный двигатель или задействовать двигатели малой тяги.

При использовании двигателей малой тяги перевод спутника на рабочую орбиту займет более длительное время, так как они имеют более низкую тягу, чем апогейный двигатель, добавил собеседник. По его словам, на "Ямале-601" имеется запас топлива и его дополнительные затраты не скажутся на расчетном сроке службы спутника, составляющем более 15 лет.