Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над "Русалом"

Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин на сессии "Мировая экономика в поисках баланса" в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. 6 июня 2019

Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин на сессии "Мировая экономика в поисках баланса" в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. 6 июня 2019

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Государство держит под контролем стратегические сферы российской экономики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Так он прокомментировал слова главы "Роснефти" Игоря Сечина о том, что администрация США при помощи санкций фактически контролирует ряд отраслей российской промышленности, в том числе алюминиевой.

Песков предложил не втягиваться в дискуссии с представителями бизнеса, которые в дни Петербургского международного экономического форума "делают много заявлений по актуальным темам".