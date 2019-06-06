Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над "Русалом"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Государство держит под контролем стратегические сферы российской экономики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Так он прокомментировал слова главы "Роснефти" Игоря Сечина о том, что администрация США при помощи санкций фактически контролирует ряд отраслей российской промышленности, в том числе алюминиевой.
Песков предложил не втягиваться в дискуссии с представителями бизнеса, которые в дни Петербургского международного экономического форума "делают много заявлений по актуальным темам".
В апреле прошлого года США внесли в черный список (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. В январе Минфин США снял санкции с контролировавшихся Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", сохранив ограничения в отношении самого бизнесмена.