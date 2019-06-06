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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над "Русалом"

Вчера, 12:50
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГлавный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин на сессии "Мировая экономика в поисках баланса" в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. 6 июня 2019
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на сессии Мировая экономика в поисках баланса в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. 6 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин на сессии "Мировая экономика в поисках баланса" в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. 6 июня 2019
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Государство держит под контролем стратегические сферы российской экономики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Так он прокомментировал слова главы "Роснефти" Игоря Сечина о том, что администрация США при помощи санкций фактически контролирует ряд отраслей российской промышленности, в том числе алюминиевой.
Песков предложил не втягиваться в дискуссии с представителями бизнеса, которые в дни Петербургского международного экономического форума "делают много заявлений по актуальным темам".
В апреле прошлого года США внесли в черный список (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. В январе Минфин США снял санкции с контролировавшихся Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", сохранив ограничения в отношении самого бизнесмена.
Производство на Саяногорском алюминиевом заводе обьединенной компании Русал
30 апреля, 03:46
"Русал" в первом квартале снизил выпуск алюминия до 928 тысяч тонн
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Петербургский международный экономический форумДмитрий ПесковИгорь СечинРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
А разве она уже не под контролем??? Счета чиновников не в Сбербанке и имущество покупают себе отнюдь не на Южном Берегу Крыма!
6 июня, 13:02
ffoxxxx-06
148512029
С таким государственным контролем как бы Госдума не оказалась под контролем Палаты представителей США.
6 июня, 13:01
? !
1421444019
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