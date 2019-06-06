Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T12:46Z
https://ria.ru/20190606/1555320647.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155533/78/1555337815_0:47:3135:1810_1036x0_80_0_0_511f1d131de2015286f5351868d2675c.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Мединский прокомментировал позицию прокатчика фильма "Рокетмен"

Вчера, 12:46
658
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Позиция прокатчика по фильму "Рокетмен" безупречна с юридической точки зрения, они избегают хайпа, действуют в рамках правового поля, сказал журналистам в кулуарах ПМЭФ министр культуры РФ Владимир Мединский.
Биографический музыкальный фильм режиссера Декстера Флетчера "Рокетмен" (Rocketman) рассказывает о жизни Элтона Джона. В российском прокате он появится с 6 июня. Главную роль исполняет Тэрон Эджертон. Ранее сообщалось, что из картины был удален ряд сцен сексуального характера и моменты, связанные с наркотиками. Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании "Централ Партнершип". В Минкультуры РИА Новости уточнили, что ведомство не давало прокатчикам никаких рекомендаций.
Кадр из фильма Рокетмен
Вчера, 08:00
Финал "Людей Икс", сокращенный "Рокетмен" и "Дом-2" в хорошем кино
"Еще раз повторяю, Минкультуры рассмотрело ту копию, которую предоставил прокатчик. Я не видел другой копии. Говорят, что там вырезано полторы минуты разного рода сцен, публичная демонстрация которых противоречит законодательству РФ. В этом отношении позиция прокатчика юридически безупречна. Он соблюдает закон, они молодцы. Они не хайпят на разного рода эстетических и сексуальных предпочтениях, а действуют в рамках правового поля", - сказал Мединский.
Он усомнился в том, что прокатчики будут еще раз подавать документы на прокатное удостоверение, чтобы показать полную версию. "Я сомневаюсь, что они обратятся, потому что есть закон", - заключил министр.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
1500027
Обсудить 1
Петербургский международный экономический форумЦентрал ПартнершипВладимир МединскийЭлтон Джон
Рекомендуем
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
РИА
Новости
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Елена Малышева
Малышева рассказала о "механизме истребления" женщин старше 50 лет
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Лотерея
Американец выиграл в лотерею $345 млн благодаря печенью с предсказанием
Бари Алибасов в своей квартире
Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти
В Подмосковье провели очень тихое задержание из-за спящего ребенка
В Подмосковье провели "очень тихое" задержание из-за спящего ребенка
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко потребовал объяснить предложение по снятию блокады Донбасса
Женщина с ребенком гуляет по набережной пруда в парке Усадьба Михалково
В России увеличат размер материнского капитала
Шенгенская виза
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Эксперт спрогнозировал последствия отказа Турции от российских С-400
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
Лента новостейМолния