Мединский прокомментировал позицию прокатчика фильма "Рокетмен"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Позиция прокатчика по фильму "Рокетмен" безупречна с юридической точки зрения, они избегают хайпа, действуют в рамках правового поля, сказал журналистам в кулуарах ПМЭФ министр культуры РФ Владимир Мединский.
Биографический музыкальный фильм режиссера Декстера Флетчера "Рокетмен" (Rocketman) рассказывает о жизни Элтона Джона. В российском прокате он появится с 6 июня. Главную роль исполняет Тэрон Эджертон. Ранее сообщалось, что из картины был удален ряд сцен сексуального характера и моменты, связанные с наркотиками. Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании "Централ Партнершип". В Минкультуры РИА Новости уточнили, что ведомство не давало прокатчикам никаких рекомендаций.
"Еще раз повторяю, Минкультуры рассмотрело ту копию, которую предоставил прокатчик. Я не видел другой копии. Говорят, что там вырезано полторы минуты разного рода сцен, публичная демонстрация которых противоречит законодательству РФ. В этом отношении позиция прокатчика юридически безупречна. Он соблюдает закон, они молодцы. Они не хайпят на разного рода эстетических и сексуальных предпочтениях, а действуют в рамках правового поля", - сказал Мединский.
Он усомнился в том, что прокатчики будут еще раз подавать документы на прокатное удостоверение, чтобы показать полную версию. "Я сомневаюсь, что они обратятся, потому что есть закон", - заключил министр.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.