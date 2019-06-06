Мединский прокомментировал позицию прокатчика фильма "Рокетмен"

"Еще раз повторяю, Минкультуры рассмотрело ту копию, которую предоставил прокатчик. Я не видел другой копии. Говорят, что там вырезано полторы минуты разного рода сцен, публичная демонстрация которых противоречит законодательству РФ. В этом отношении позиция прокатчика юридически безупречна. Он соблюдает закон, они молодцы. Они не хайпят на разного рода эстетических и сексуальных предпочтениях, а действуют в рамках правового поля", - сказал Мединский.