Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак в инстаграме перечислила черты "благородного человека".
"Если ты потеряла в моем лице друга, это еще не значит, что ты приобрела врага. Я больше, чем это. Я по-прежнему хочу, чтобы ты смеялась и веселилась, просто не со мной". Мало кто умеет так жить", — написала она.
По ее словам, именно "подобные правила отличают благородного человека от дворняги" и, наоборот, лить грязь на того, кто в прошлом тебе был близок, является верным признаком "Шарикова".
Журналистка не уточнила, кому она посвятила публикацию.