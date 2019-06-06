Сечин назвал ситуацию с Huawei распространением "санкционной болезни США"

"Знаковый шаг в распространении "санкционной болезни" – это ситуация с одним из китайских технологических лидеров, компанией Huawei, на которую оказывается прямое давление через такие меры, как арест финансового директора компании, запрет американским технологическим компаниям, в их числе Google, Intel сотрудничать с Huawei", - сказал Сечин, выступая на "Энергетической панели" в рамках Петербургского международного экономического форума.