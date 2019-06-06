Сечин назвал ситуацию с Huawei распространением "санкционной болезни США"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин назвал ситуацию с Huawei знаковым шагом в распространении "санкционной болезни США".
"Знаковый шаг в распространении "санкционной болезни" – это ситуация с одним из китайских технологических лидеров, компанией Huawei, на которую оказывается прямое давление через такие меры, как арест финансового директора компании, запрет американским технологическим компаниям, в их числе Google, Intel сотрудничать с Huawei", - сказал Сечин, выступая на "Энергетической панели" в рамках Петербургского международного экономического форума.
Он также выразил мнение, что китайские коллеги "обладают достаточным набором инструментов для обратной реакции, поэтому, обсуждение в СМИ возможности запрета экспорта редкоземельных металлов из Китая в США в качестве ответной меры, возможно, небезосновательно".
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.