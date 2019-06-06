На Митинском кладбище началась церемония прощания с Никитой Белянкиным

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. На Митинском кладбище началась церемония прощания с бывшим бойцом спецназа ГРУ Никитой Белянкиным, погибшим в драке в подмосковном Красногорске, где он заступился за незнакомца.

Бывший боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин был убит 1 июня в массовой драке в подмосковном Красногорске. Он заступился за местного жителя, которого избивала на улице толпа. В ходе расследования были задержаны четыре подозреваемых. В среду суд арестовал предполагаемого убийцу, а также двух фигурантов дела по обвинению в хулиганстве.