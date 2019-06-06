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РИА Новости

Украинский вице-премьер раскритиковала идею референдума о членстве в НАТО

Вчера, 12:39
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КИЕВ, 6 июн - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает безответственным заявление президента Владимира Зеленского о вынесении на референдум вопроса о членстве Киева в НАТО.
Ранее Зеленский заявил, что Украина обязательно вступит в Североатлантический альянс, но только после того, когда этот вопрос будет вынесен на референдум и украинцам расскажут, что "НАТО - это не так страшно".
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Совсем не страшно. Украинский лидер пообещал референдум о вступлении в НАТОУже и в конституции записали, что стратегический курс ведет Украину в НАТО, а все не могут решить, надо им в НАТО или не надо. Лучше бы спросили, нужны ли они там.

"Все референдумы, которые произошли в западных странах, по вопросам внешней политики и политики безопасности, как раз утверждают о негативном опыте этих референдумов... Я считаю, что это безответственно делать такие заявления", - заявила Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканал "Прямой".

При этом вице-премьер подчеркнула, что информационная кампания о Североатлантическом альянсе нужна. "Информационная кампания о которой он говорил, очень нужна для разъяснения, а почему это в конституции, а не для того, чтобы пробовать манипулировать мыслями граждан" - отметила она.
Парламент Украины в минувшем феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
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