Украинский вице-премьер раскритиковала идею референдума о членстве в НАТО

КИЕВ, 6 июн - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает безответственным заявление президента Владимира Зеленского о вынесении на референдум вопроса о членстве Киева в НАТО.
Ранее Зеленский заявил, что Украина обязательно вступит в Североатлантический альянс, но только после того, когда этот вопрос будет вынесен на референдум и украинцам расскажут, что "НАТО - это не так страшно".
"Все референдумы, которые произошли в западных странах, по вопросам внешней политики и политики безопасности, как раз утверждают о негативном опыте этих референдумов... Я считаю, что это безответственно делать такие заявления", - заявила Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканал "Прямой".
При этом вице-премьер подчеркнула, что информационная кампания о Североатлантическом альянсе нужна. "Информационная кампания о которой он говорил, очень нужна для разъяснения, а почему это в конституции, а не для того, чтобы пробовать манипулировать мыслями граждан" - отметила она.
Парламент Украины в минувшем феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.