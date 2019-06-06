Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T12:38Z
https://ria.ru/20190606/1555320163.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/148305/71/1483057171_0:0:2802:1577_1036x0_80_0_0_38884aa3a40174561b2e25e9326dfd8e.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Кремле не знают, пригласит ли Путин Папу Римского посетить Россию

Вчера, 12:38
225
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и папа римский Франциск во время встречи в Ватикане
Президент России Владимир Путин и папа римский Франциск во время встречи в Ватикане
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и папа римский Франциск во время встречи в Ватикане. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Кремле пока не могут сказать, будет ли президент России Владимир Путин в ходе визита в Ватикан приглашать Папу Римского посетить Россию, пока готовится визит российского лидера, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, пока обсуждается визит Путина в Ватикан. Вы забегаете вперед", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли возможность визита Папы Римского в Россию после поездки президента РФ.
При этом пресс-секретарь затруднился сказать, будет ли озвучено такое приглашение на готовящейся встрече Папы и российского лидера. "Пока не могу сказать, пока идет только подготовка", - пояснил представитель Кремля.
300002
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Владимир ПутинВатиканРоссия
Рекомендуем
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании в Басманном суде Москвы
Песков ответил на вопрос об отношении Путина к приезду Калви на ПМЭФ
РИА
Новости
Президент России Владимир Путин и папа римский Франциск во время встречи в Ватикане
В Кремле подтвердили подготовку визита Путина в Ватикан
В РПЦ заявили о светском характере встречи Путина с папой Римским
Президент России Владимир Путин и папа римский Франциск во время встречи в Ватикане
Путин посетит с визитом Ватикан 4 июля
Лента
новостей
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Путин не планирует отдельной встречи с вице-президентом Венесуэлы на ПМЭФ
Задержание министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды в аэропорту Шереметьево
СК показал видео задержания министра лесного комплекса Иркутской области
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Назарбаев рассказал, почему ушел в отставку
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на сессии Мировая экономика в поисках баланса в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. 6 июня 2019
Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над "Русалом"
Участники на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Итальянский бизнесмен ожидает роста экспорта в Россию в ближайшие годы
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде
В Кремле не располагают информацией о просьбе норвежца Берга о помиловании
В МИД России прокомментировали ситуацию с открытием офиса PDVSA в Москве
Украинский вице-премьер раскритиковала идею референдума о членстве в НАТО
Директор Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на ПМЭФ-20019
Глава AmCham пригласил Калви выступить на ПМЭФ в пятницу
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Мединский прокомментировал позицию прокатчика фильма "Рокетмен"
Заседание Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
Лента новостейМолния