В Кремле не знают, пригласит ли Путин Папу Римского посетить Россию

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Кремле пока не могут сказать, будет ли президент России Владимир Путин в ходе визита в Ватикан приглашать Папу Римского посетить Россию, пока готовится визит российского лидера, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока обсуждается визит Путина в Ватикан. Вы забегаете вперед", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли возможность визита Папы Римского в Россию после поездки президента РФ.

При этом пресс-секретарь затруднился сказать, будет ли озвучено такое приглашение на готовящейся встрече Папы и российского лидера. "Пока не могу сказать, пока идет только подготовка", - пояснил представитель Кремля.