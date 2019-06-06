В Кремле подтвердили подготовку визита Путина в Ватикан

"Сообщение Ватикана. Действительно, готовится поездка и контакты Путина в Риме, и в рамках этой поездки также планируется аудиенция у Папы. Такая подготовка ведется, по деталям в установленном порядке, как говорится, сделаем соответствующее заявление", - сказал Песков журналистам.