В Кремле подтвердили подготовку визита Путина в Ватикан

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Кремле подтверждают подготовку поездки президента РФ Владимира Путина в Ватикан и аудиенции у папы Римского Франциска, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее временно исполняющий обязанности главы службы печати Святого престола Алессандро Джизотти, заявил, что папа Римский Франциск примет Путина в Ватикане 4 июля.
"Сообщение Ватикана. Действительно, готовится поездка и контакты Путина в Риме, и в рамках этой поездки также планируется аудиенция у Папы. Такая подготовка ведется, по деталям в установленном порядке, как говорится, сделаем соответствующее заявление", - сказал Песков журналистам.