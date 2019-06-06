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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Кремле подтвердили подготовку визита Путина в Ватикан

Вчера, 12:33
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и папа римский Франциск во время встречи в Ватикане
Президент России Владимир Путин и папа римский Франциск во время встречи в Ватикане
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и папа римский Франциск во время встречи в Ватикане. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Кремле подтверждают подготовку поездки президента РФ Владимира Путина в Ватикан и аудиенции у папы Римского Франциска, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее временно исполняющий обязанности главы службы печати Святого престола Алессандро Джизотти, заявил, что папа Римский Франциск примет Путина в Ватикане 4 июля.
"Сообщение Ватикана. Действительно, готовится поездка и контакты Путина в Риме, и в рамках этой поездки также планируется аудиенция у Папы. Такая подготовка ведется, по деталям в установленном порядке, как говорится, сделаем соответствующее заявление", - сказал Песков журналистам.
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Религия и мировоззрениеФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Дмитрий ПесковВладимир ПутинВатиканВ мире
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