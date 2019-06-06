В Кремле подтвердили, что Морозов ушел в отставку по собственному желанию

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России подтвердил, что временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов ушел в отставку по собственному желанию.
Президент РФ Владимир Путин в среду принял отставку Морозова и назначил врио главы региона Игоря Бабушкина. Ранее высокопоставленный источник сообщил РИА Новости, что отставка Морозова связана с семейными обстоятельствами, он будет работать в одной из российских спецслужб.
"Что касается Морозова, он ушел действительно по семейным обстоятельствам. По собственной просьбе он продолжит работу в Москве. У него так сложились обстоятельства. И ушел он при достаточном рейтинге", - сказал Песков в четверг журналистам.