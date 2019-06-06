Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T12:28Z
https://ria.ru/20190606/1555319644.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155531/22/1555312210_0:396:2937:2048_1036x0_80_0_0_7a154dafa54b4f5b29602fd9ddff6b54.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Кудрин предостерег от неумеренного роста потребительского кредитования

Вчера, 12:28
6176
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на сессии "Российская экономика в поисках стимулов роста" в рамках ПМЭФ-2019
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. "Пузыря" в сегменте потребительского кредитования в России в настоящее время нет, но риски есть в случае неумеренного наращивания таких кредитов, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Риск пузыря всегда есть, если неумеренно наращивать такие заимствования. Но сейчас мы ещё не в зоне пузыря", - сказал Кудрин журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на сессии "Российская экономика в поисках стимулов роста" в рамках ПМЭФ заявила, что высокая закредитованность населения в России не означает, что на рынке потребкредитования появляется пузырь, это следствие низкого уровня жизни людей.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
Вчера, 12:01
Набиуллина заявила об отсутствии рисков финансовой стабильности в стране
В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на той же сессии, ранее заявил, что российская экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году, если рост потребительского кредитования продолжится существующими темпами.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
10813180
Обсудить 6
Петербургский международный экономический форумАлексей КудринРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Пока в России будут лютовать американские прихвостни, то ничего хорошего не будет.
6 июня, 13:02
Можем Повторить
910004
Рекомендуем
Линия высоковольтных передач
Электричество из России привело к массовым сокращениям в Эстонии, пишут СМИ
РИА
Новости
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на сессии Мировая экономика в поисках баланса в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. 6 июня 2019
Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над "Русалом"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Туристы фотографируют лису в заброшенном городе Припять, недалеко от Чернобыльской АЭС, Украина
Почему в Чернобыле туристический бум
Лента
новостей
Бари Алибасов в своей квартире
Врач рассказал о последствиях отравления жидкостью, которую выпил Алибасов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Колумбии Ольмесом Трухильо
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко потребовал объяснить предложение по снятию блокады Донбасса
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
Александр Панкратов-Черный на чрезвычайном съезде Союза кинематографистов в Москве
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Панкратова-Черного
Скульптура Снежный человек. Архивное фото
ФБР рассекретило "досье на снежного человека"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Корабль ВМС Украины в Мариуполе
Шторм вынудил российский сухогруз войти в украинские воды
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков
В Совфеде оценили слова украинского экс-министра об обмане Москвы Киевом
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Эксперт спрогнозировал последствия отказа Турции от российских С-400
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Раде назвали заявления Кучмы по Донбассу началом капитуляции Украины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
Лента новостейМолния