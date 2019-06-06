Кудрин предостерег от неумеренного роста потребительского кредитования

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на сессии "Российская экономика в поисках стимулов роста" в рамках ПМЭФ-2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. "Пузыря" в сегменте потребительского кредитования в России в настоящее время нет, но риски есть в случае неумеренного наращивания таких кредитов, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Риск пузыря всегда есть, если неумеренно наращивать такие заимствования. Но сейчас мы ещё не в зоне пузыря", - сказал Кудрин журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на сессии "Российская экономика в поисках стимулов роста" в рамках ПМЭФ заявила, что высокая закредитованность населения в России не означает, что на рынке потребкредитования появляется пузырь, это следствие низкого уровня жизни людей.

В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на той же сессии, ранее заявил, что российская экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году, если рост потребительского кредитования продолжится существующими темпами.