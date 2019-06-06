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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Рособоронэкспорт в 2019 году поставил за рубеж оружия на 5,7 млрд долларов

Вчера, 12:22
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтенд АО "Рособоронэкспорт" на международной выставке вооружения
Стенд АО Рособоронэкспорт на международной выставке вооружения
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Стенд АО "Рособоронэкспорт" на международной выставке вооружения. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Компания "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) с начала года поставила зарубежным заказчикам продукции на 5,7 миллиарда долларов, сообщил генеральный директор Александр Михеев, слова которого приводит пресс-служба компании.
Ранее сообщалось, что по результатам первых четырех месяцев 2019 года Рособоронэкспорт поставил за рубеж российские вооружения и военную технику на сумму 4,9 миллиарда долларов, а также подписал новые контракты на 5,2 миллиарда долларов.
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"Финансовые показатели Рособоронэкспорта говорят о правильно выбранной стратегии развития компании: с начала года мы поставили инозаказчикам продукции на 5,7 миллиарда долларов. Как один из лидеров оружейного экспорта в мире, мы сегодня не только отслеживаем и следуем глобальным трендам, но и сами формируем уникальные для рынка направления работы, в том числе и финансовые механизмы внешнеторговой деятельности", – сообщил Михеев.
"Петербургский форум – идеальная площадка для презентации наших компетенций лидерам мнений российской и мировой экономики. В эти дни планируем обсудить с ними реализацию текущих задач и развитие бизнеса в новых экономических реалиях", - отметил он.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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