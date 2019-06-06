Глава украинской делегации в ПАСЕ обвинил Кучму в измене

Нужны не слова, а дела. Политолог о проблемах Донбасса Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского объяснений в связи с заявлениями о возможном снятии блокады с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Эту заочную полемику прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо.