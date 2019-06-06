Глава украинской делегации в ПАСЕ обвинил Кучму в измене

КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Руководитель украинской делегации ПАСЕ, депутат от фракции Верховной рады "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев в четверг обвинил представителя Киева в контактной группе Леонида Кучму в измене за его призыв к снятию блокады и запрету на ответный огонь в Донбассе.
Ранее Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса и призвал к запрету на открытие ответного огня.
В микроблоге Twitter Арьев написал, что считает односторонние уступки "сдачей национальной безопасности страны". "Поэтому прекращение сопротивления и торговля в этих условиях - прямая измена Украине", - написал он в Twitter.
Вчера, 08:58Нужны не слова, а дела. Политолог о проблемах ДонбассаПетр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского объяснений в связи с заявлениями о возможном снятии блокады с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Эту заочную полемику прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо.