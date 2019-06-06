Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T12:10Z
https://ria.ru/20190606/1555318524.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155507/19/1555071989_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c7ef2d9670ca3c897b3f64a2ca286f21.jpg
РИА Новости

В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности на пятницу

Вчера, 12:10
396
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина фотографирует термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
Мужчина фотографирует термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на пятницу, 7 июня, из-за высокой пожароопасности и очень высокой температуры, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, днем в пятницу в столичном регионе будет малооблачно, без осадков. Температура в Москве будет варьироваться от 30 до 32 градусов тепла, в области – от плюс 27 до плюс 32.
Мужчина отдыхает на Манежной площади в Москве
Вчера, 03:18
В Гидрометцентре напомнили, как обезопасить себя от аномальной жары
101020
Обсудить 0
ГидрометцентрМоскваМосковская областьОбщество
Рекомендуем
Лидер партии Брексит Найджел Фарадж и новые члены европейского парламента от партии в Лондоне
Фарадж не намерен присоединяться к альянсу евроскептиков в Европарламенте
РИА
Новости
Пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос
Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов
Чижов назвал вопрос о "Северном потоке — 2" политизированным
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
Набиуллина заявила об отсутствии рисков финансовой стабильности в стране
Лента
новостей
Украинский вице-премьер раскритиковала идею референдума о членстве в НАТО
Как Александр Сергеевич стихи продавал
Как Александр Сергеевич стихи продавал
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на вопрос о контактах России с Гуаидо
Теле- и радиоведущая, журналист Екатерина Гордон перед показом фильма Петра Буслова Родина на 26-м Открытом Российском кинофестивале Кинотавр
Катя Гордон объяснила пост о "старой и страшной" Собчак
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Постпред России при Евросоюзе допустил новую отсрочку Brexit
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на заседании Совета Федерации РФ
Структура экономики не оставляет России шансов на прорыв, заявил Кудрин
Молодой человек ополаскивает голову в фонтане в парке искусств Музеон
МЧС предупредило о сильной жаре в Москве в четверг
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе
Вице-премьер Украины выступила против снятия блокады Донбасса
В Испании расследуют дело Johnson & Johnson о дефектных протезах
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин рассказал о влиянии замедления мировой экономики на Россию
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на сессии Мировая экономика в поисках баланса в рамках Петербургского международного экономического форума 2019. 6 июня 2019
США в 2020 году станут чистым экспортером нефти, заявил Сечин
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Лента новостейМолния