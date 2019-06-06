В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности на пятницу

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на пятницу, 7 июня, из-за высокой пожароопасности и очень высокой температуры, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем в пятницу в столичном регионе будет малооблачно, без осадков. Температура в Москве будет варьироваться от 30 до 32 градусов тепла, в области – от плюс 27 до плюс 32.