Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T12:10Z
https://ria.ru/20190606/1555318490.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155504/04/1555040480_0:112:3072:1840_1036x0_80_0_0_77a2379eb1c2e6e49707c75e2cffbafa.jpg
РИА Новости

Фарадж не намерен присоединяться к альянсу евроскептиков в Европарламенте

Вчера, 12:10
501
© REUTERS / Henry NichollsЛидер партии "Брексит" Найджел Фарадж и новые члены европейского парламента от партии в Лондоне
Лидер партии Брексит Найджел Фарадж и новые члены европейского парламента от партии в Лондоне
© REUTERS / Henry Nicholls
Лидер партии "Брексит" Найджел Фарадж и новые члены европейского парламента от партии в Лондоне
БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Лидер победившей в Великобритании на выборах в Европарламент (ЕП) партии Brexit Найджел Фарадж опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы намерен сформировать в ассамблее политический альянс с вице-премьером Италии и лидером правой "Лиги" Маттео Сальвини, чья партия набрала большинство голосов на общеевропейских выборах в Италии.
"Я могу подтвердить, что это не так, и партия Brexit не будет присоединяться к группе "Европа наций и свобод" (ENF)", - говорится в заявлении Фараджа, распространенном в Брюсселе.
Предвыборные плакаты кандидатов в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент (ЕП) у избирательного участка в Париже
29 мая, 08:00
Берлускони и другие "друзья Путина". Как обновился Европарламент
Ранее ряд европейских СМИ сообщал о намерении Фараджа присоединиться к альянсу Сальвини, объединяющему евроскептиков из Франции, Италии, Австрии, Бельгии и некоторых других стран, которые в прошлом составе Европарламента сформировали фракцию "Европа наций и свобод".
Как сообщила журналистам представитель партии Brexit, Фарадж "планирует перестроить" собственную фракцию "Европа свободы и прямой демократии" (EFDD). До выборов она включала в основном членов его бывшей Партии независимости (UKIP) и евроскептиков из движения "Пять звезд" во главе с вице-премьером Италии Луиджи Ди Майо, по сравнению с которой "Лига" Сальвини набрала вдвое больше голосов на майских выборах в ЕП.
Девушка возле штаб-квартиры Европарламента в Брюсселе
27 мая, 13:30
Эксперты рассказали, как результаты выборов в ЕП повлияют на будущее Европы
Сопредседатель фракции "Европа наций и свободы" Николя Бэй ранее заявил РИА Новости, что новая политическая группа в новом составе ассамблеи, объединяющая евроскептиков из разных партий, может достичь численности в 80-100 депутатов, что позволит обеспечить ей весомое место в ЕП.
Президент США Дональд Трамп
2 июня, 02:10
Трамп высказался за участие евроскептика Фараджа в переговорах о Brexit
030100
Обсудить 0
Найджел ФараджЕвропейский парламентВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
РИА
Новости
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Елена Малышева
Малышева рассказала о "механизме истребления" женщин старше 50 лет
Лотерея
Американец выиграл в лотерею $345 млн благодаря печенью с предсказанием
Бари Алибасов в своей квартире
Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти
В Подмосковье провели очень тихое задержание из-за спящего ребенка
В Подмосковье провели "очень тихое" задержание из-за спящего ребенка
Женщина с ребенком гуляет по набережной пруда в парке Усадьба Михалково
В России увеличат размер материнского капитала
Шенгенская виза
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко потребовал объяснить предложение по снятию блокады Донбасса
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В Мировом энергетическом совете поддержали "Северный поток — 2"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20Отчим Богданы Осиповой назвал процесс над ней в США "чудовищным судилищем"
02:19Соловьев уличил украинского эксперта во лжи в прямом эфире
02:17Соболь — это животное, заявила Захарова
02:14Пензенская область и Кузбасс договорились о сотрудничестве в соцсфере
02:06Перу вводит гуманитарные визы для венесуэльцев
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
Лента новостейМолния