Фарадж не намерен присоединяться к альянсу евроскептиков в Европарламенте

Лидер партии "Брексит" Найджел Фарадж и новые члены европейского парламента от партии в Лондоне

Лидер партии "Брексит" Найджел Фарадж и новые члены европейского парламента от партии в Лондоне

БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Лидер победившей в Великобритании на выборах в Европарламент (ЕП) партии Brexit Найджел Фарадж опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы намерен сформировать в ассамблее политический альянс с вице-премьером Италии и лидером правой "Лиги" Маттео Сальвини, чья партия набрала большинство голосов на общеевропейских выборах в Италии.

"Я могу подтвердить, что это не так, и партия Brexit не будет присоединяться к группе "Европа наций и свобод" (ENF)", - говорится в заявлении Фараджа, распространенном в Брюсселе.

Ранее ряд европейских СМИ сообщал о намерении Фараджа присоединиться к альянсу Сальвини, объединяющему евроскептиков из Франции, Италии, Австрии, Бельгии и некоторых других стран, которые в прошлом составе Европарламента сформировали фракцию "Европа наций и свобод".

Как сообщила журналистам представитель партии Brexit, Фарадж "планирует перестроить" собственную фракцию "Европа свободы и прямой демократии" (EFDD). До выборов она включала в основном членов его бывшей Партии независимости (UKIP) и евроскептиков из движения "Пять звезд" во главе с вице-премьером Италии Луиджи Ди Майо, по сравнению с которой "Лига" Сальвини набрала вдвое больше голосов на майских выборах в ЕП.