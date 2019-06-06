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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Кудрин призвал вывести Росстат из подчинения Минэкономразвития

Вчера, 12:05
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на сессии "Российская экономика в поисках стимулов роста" в рамках ПМЭФ-2019
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на сессии "Российская экономика в поисках стимулов роста" в рамках ПМЭФ-2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в кулуарах ПМЭФ сказал журналистам, что Росстат должен быть независим от органов, которые планируют экономическую политику, и его необходимо выводить из подчинения Минэкономразвития.
"Я раньше спокойнее к этому относился, но сегодня все-таки более уверен, что нужно выводить из-под Минэкономразвития Росстат", - заявил он.
"Он должен быть независимым от органов, которые планируют экономическую политику. Здесь есть конфликт интересов. Мы всегда думали, что это не так уж важно", - добавил Кудрин.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумАлексей КудринРосстатРоссияЭкономика
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