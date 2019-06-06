Кудрин призвал вывести Росстат из подчинения Минэкономразвития

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в кулуарах ПМЭФ сказал журналистам, что Росстат должен быть независим от органов, которые планируют экономическую политику, и его необходимо выводить из подчинения Минэкономразвития.
"Я раньше спокойнее к этому относился, но сегодня все-таки более уверен, что нужно выводить из-под Минэкономразвития Росстат", - заявил он.
"Он должен быть независимым от органов, которые планируют экономическую политику. Здесь есть конфликт интересов. Мы всегда думали, что это не так уж важно", - добавил Кудрин.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.