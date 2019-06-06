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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Набиуллина заявила об отсутствии рисков финансовой стабильности в стране

Вчера, 12:01
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина на сессии "Российская экономика в поисках стимулов роста" в рамках ПМЭФ-2019
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на сессии "Российская экономика в поисках стимулов роста" в рамках ПМЭФ-2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. "Пузыря" на рынке потребительского кредитования РФ нет, но надо смотреть вперед, чтобы не создавать условий для его появления, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Вот на данный момент больших проблем с потребительским кредитованием нет, нет пузырей, нет рисков финансовой стабильности", - рассказала Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.
"Но пузыри могут накапливаться достаточно быстро, поэтому как орган, который отвечает в том числе за финансовую стабильность, мы смотрим вперед, с тем чтобы не создавать условия для возникновения таких пузырей", - добавила она.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
321024
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Петербургский международный экономический форумЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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