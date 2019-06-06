Набиуллина заявила об отсутствии рисков финансовой стабильности в стране

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. "Пузыря" на рынке потребительского кредитования РФ нет, но надо смотреть вперед, чтобы не создавать условий для его появления, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Вот на данный момент больших проблем с потребительским кредитованием нет, нет пузырей, нет рисков финансовой стабильности", - рассказала Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.
"Но пузыри могут накапливаться достаточно быстро, поэтому как орган, который отвечает в том числе за финансовую стабильность, мы смотрим вперед, с тем чтобы не создавать условия для возникновения таких пузырей", - добавила она.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.