Набиуллина заявила об отсутствии рисков финансовой стабильности в стране

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. "Пузыря" на рынке потребительского кредитования РФ нет, но надо смотреть вперед, чтобы не создавать условий для его появления, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Но пузыри могут накапливаться достаточно быстро, поэтому как орган, который отвечает в том числе за финансовую стабильность, мы смотрим вперед, с тем чтобы не создавать условия для возникновения таких пузырей", - добавила она.