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РИА Новости

Археологи нашли в Австрии древнейшие сушки на Земле

Вчера, 11:57
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© Heiss et al, 2019Глиняные кольца и сушки, найденные в поселении бронзового века в Австрии
Глиняные кольца и сушки, найденные в поселении бронзового века в Австрии
© Heiss et al, 2019
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Ученые обнаружили в одном из древних укреплений на территории Австрии крайне необычные артефакты — несколько высушенных колец из теста, похожих по форме на ткацкие грузила. Их описание и возможное предназначение были раскрыты в журнале PLoS One.

"Древние пекари готовили не только хлеб. Эти странные артефакты, похожие по форме на итальянские бублики-тараллини, были найдены рядом с вполне нормальными глиняными грузилами. Подобные открытия помогают нам по-новому взглянуть на символизм, разнообразие блюд и диету древних европейцев", — рассказывает Андреас Хайсс (Andreas Heiss) из Археологического института АН Австрии в Вене.

В последние годы археологи начали активно интересоваться тем, как была устроена повседневная жизнь, верования и традиции людей, живших в Европе во время каменного и бронзового века. Благодаря интеграции методов химии, генетики и других наук, им удалось раскрыть предназначение многих загадочных культовых объектов и артефактов того времени.
К примеру, год назад ученые нашли следы человеческих жертвоприношений, в том числе женщин и детей, неподалеку от деревянного сооружения, похожего на Стоунхендж, открытого в окрестностях Берлина. Большое число человеческих костей и ритуальных предметов указали немецким археологам на его предназначение и возможные причины появления столь жестоких традиций.
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С другой стороны, в этом году генетики показали, что таинственные дольмены и прочие мегалитические постройки, в том числе уменьшенные "копии" Стоунхенджа, были не обсерваториями, жертвенниками или храмами, а кладбищами первых фермеров Европы. Это открытие помогло ученым уточнить пути распространения цивилизации по субконтиненту.
Хайсс и его коллеги раскрыли еще одну интересную тайну этой исторической эпохи, проводя раскопки на территории укрепленного городища бронзового века, найденного в окрестностях деревни Стилфрид на северо-востоке Австрии в конце 1960 годов.
Их интересовали различные артефакты, связанные с зарождением фермерского искусства, а также с повседневной жизнью и диетой местных жителей. Для этого ученые систематически проанализировали уже найденные артефакты из Стилфрида, а также провели свои собственные раскопки в поисках обгорелой органики, грязной посуды, а также других пищевых останков.
Эти поиски принесли массу вполне ожидаемых находок: археологи нашли большое количество зерен пшена, ячменя, разных сортов дикой и культурной пшеницы, а также множество других съедобных растений. Им также удалось обнаружить необычную вещь на месте, где предположительно был выкопан подземный амбар.
Рядом с ним находился дом, сгоревший в далеком прошлом. Разбирая его обломки, Хайсс и его коллеги обнаружили не тронутый огнем уголок, где сохранилась посуда и утварь, а рядом с ними — частично обгоревшие глиняные кольца и фрагменты органики.
Потратив много времени на очистку этих артефактов от лака и прочих защитных средств, которыми их обработали обнаружившие их ученые, авторы статьи извлекли небольшие кусочки материи из этих колец, вычислили их возраст и проанализировали химический состав.
К удивлению ученых, все кольца представляли собой кусочки высушенного пресного теста, приготовленного из высококачественной пшенично-ячменной муки тонкого помола. Все они были приготовлены пекарями в конце второго тысячелетия до нашей эры и имели схожие размеры, форму и массу.
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Высокое качество изготовления и необычная форма этих сушек, как считают исследователи, говорит о том, что они играли важную роль в культурной или религиозной жизни обитателей Стилфрида.
Хлеб и другие продукты из злаков играют важную роль в обрядах многих современных религий. Вполне возможно, что эти традиции появились еще во времена зарождения фермерского искусства и его распространения по Земле, заключают исследователи.
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