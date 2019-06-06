Топилин заявил, что не понял идею "отцовского капитала"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что не понимает логики авторов предложения ввести в России "отцовский капитал".

"Я просто не знаю, что имели в виду авторы, сложно понять ход мыслей", - заявил Топилин во время выступления на сессии "Демографические вызовы XXI века: как повысить рождаемость и вернуть здоровье детям?" в рамках ПМЭФ.