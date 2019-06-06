США санкциями хотят навязать свое доминирование в мире, заявили в Венесуэле

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Вашингтон своими санкциями пытается навязать свое доминирование в мире, заявил вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами на сессии Петербургского международного экономического форума.
"Сегодня существуют определенные страны, в первую очередь США, которые пытаются навязать свою политику, политику доминирования посредством применения односторонних санкций, ведения торговых войн и прямой агрессии против народов", - сказал он.
4 июня, 16:12США ужесточили санкции по Кубе
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.