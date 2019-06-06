В Минздраве обсуждают вопрос повышения возраста продажи табака и алкоголя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. В Минздраве обсуждают вопрос увеличение порога продажи табака и алкоголя до 21 года, заявила первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева на сессии "Демографические вызовы XXI века" на ПМЭФ.

Она отметила, что благодаря такой мере снизится потребление спиртного и сигарет.

Сейчас в России алкоголь и табак можно купить с 18 лет.

В конце мая началось публичное обсуждение законопроекта Минздрава об увеличении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года. Согласно документу, только с этого возраста может будет купить спиртное крепостью более 16,5%.