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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

В Минздраве обсуждают вопрос повышения возраста продажи табака и алкоголя

Вчера, 11:31
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПервый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева
Первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. В Минздраве обсуждают вопрос увеличение порога продажи табака и алкоголя до 21 года, заявила первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева на сессии "Демографические вызовы XXI века" на ПМЭФ.
Она отметила, что благодаря такой мере снизится потребление спиртного и сигарет.
Сейчас в России алкоголь и табак можно купить с 18 лет.
В конце мая началось публичное обсуждение законопроекта Минздрава об увеличении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года. Согласно документу, только с этого возраста может будет купить спиртное крепостью более 16,5%.
В пояснительной записке отмечается, что употребление алкоголя небезопасно для нормального развития головного мозга, окончательное формирование которого происходит только к 21 году.
Алкогольная продукция в супермаркете
21 марта, 12:01
Минздрав: россияне поддерживают идею увеличения возраста продажи алкоголя
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Петербургский международный экономический форумМинистерство здравоохранения РФРоссияТатьяна ЯковлеваОбщество
Популярные комментарии
Как в 2000,когда воевал против боевиков. Значит стрелять уже взрослый, а водку пить РЕБЕНОК.
6 июня, 13:05
aarrem1979
1200023
Да уж и конституцию США берите сразу за основу.
6 июня, 11:33
ХоХочу официально заявить, что
831004
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