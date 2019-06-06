На Урале задержали мужчину, проникшего в машину шеф-редактора Znak.com

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге задержала молодого человека, разбившего стекло и проникшего в машину шеф-редактора издания Znak.com Дмитрия Колезева.

Колезев в своем канале в Telegram рассказал, что утром пришел к машине и увидел, что заднее стекло разбито, вокруг раскиданы вещи из салона, а внутри на водительском месте сидит человек. На вопрос, кто он такой, мужчина заявил: "Я за сквер", шеф-редактор попросил его представиться, и тот назвал свои имя и фамилию, после этого Колезев вызвал наряд полиции.

"Приехал дежурный оперуполномоченный. Сказал, что парня задержали. Сфотографировал машину и пообещал, что скоро приедут эксперты снимать отпечатки", - написал Колезев в Telegram.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил журналистам информацию о задержании мужчины. "Представители МВД сработали оперативно и задержали подозреваемого. В настоящее время он содержится под стражей в отделе полиции №7 УМВД по Екатеринбургу. Судя по документу, имеющемуся у задержанного, моему коллеге Дмитрию Колезеву он представился правильно: молодой человек 1994 года рождения. Мотив его противоправного поступка устанавливается", - отметил Горелых.

По его словам, сыщики проводят мероприятия по установлению всех данных о личности "молодого человека с явно неадекватным поведением и признаками опьянения". "Остаться безнаказанным ему не удастся", — подчеркнул руководитель пресс-службы ГУ МВД, отметив, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции территориального ОВД.