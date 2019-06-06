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РИА Новости

В ФРГ экс-санитар получил пожизненный срок за убийство десятков пациентов

Вчера, 11:22
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© REUTERS / Hauke-Christian Dittrich/ PoolСанитар Нильс Хогель, обвиняемый в убийстве 100 пациентов, на судебном процессе в Ольденбурге, Германия. 6 июня 2019
Санитар Нильс Хогель, обвиняемый в убийстве 100 пациентов, на судебном процессе в Ольденбурге, Германия. 6 июня 2019
© REUTERS / Hauke-Christian Dittrich/ Pool
Санитар Нильс Хогель, обвиняемый в убийстве 100 пациентов, на судебном процессе в Ольденбурге, Германия. 6 июня 2019
БЕРЛИН, 6 июн - РИА Новости. Земельный суд в немецком Ольденбурге после семимесячных разбирательств приговорил серийного убийцу, бывшего санитара Нильса Хогеля к пожизненному заключению.
Об этом было объявлено в четверг на заседании суда.
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Хогель был признан виновным в убийстве 85 человек. Суд указал на особую тяжесть преступлений, совершенных бывшим санитаром в отношении беззащитных и находящихся в его власти людей. Это означает, что преступник не сможет через 15 лет подать прошение о помиловании, которое допускается в случае пожизненного заключения.
В ближайшее время также будут открыты два процесса в отношении сотрудников клиник, в которых работал Хогель. Они обвиняются в халатности и даче ложных показаний.
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С 2000 по 2005 годы Хогель, работавший в клиниках в Ольденбурге и Делменхорсте в Нижней Саксонии, убивал пациентов, вводя им смертельные дозы лекарств. Он был осужден в 2015 году за убийство двух пациентов, отбывает заключение в тюрьме в Ольденбурге.
Прокуратура в ходе второго процесса обвинила Хогеля в убийстве 97 человек, адвокаты заявили о 55 убийствах. Обе стороны требовали для обвиняемого пожизненного заключения.
Митинг памяти погибших детей Донбасса
21 июня 2016, 17:15
Я убивал пациентов. Откровения "украинского Менгеле"Того, что он творил в Донбассе, этот украинский медработник нисколько не стыдится. Напротив, счастлив и горд. Объясняет, что это был его план: нанести ущерб "вражеским пациентам". Такой замечательный термин придумал.
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