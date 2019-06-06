В ФРГ экс-санитар получил пожизненный срок за убийство десятков пациентов

Санитар Нильс Хогель, обвиняемый в убийстве 100 пациентов, на судебном процессе в Ольденбурге, Германия. 6 июня 2019

Санитар Нильс Хогель, обвиняемый в убийстве 100 пациентов, на судебном процессе в Ольденбурге, Германия. 6 июня 2019

БЕРЛИН, 6 июн - РИА Новости. Земельный суд в немецком Ольденбурге после семимесячных разбирательств приговорил серийного убийцу, бывшего санитара Нильса Хогеля к пожизненному заключению.

Об этом было объявлено в четверг на заседании суда.

Хогель был признан виновным в убийстве 85 человек. Суд указал на особую тяжесть преступлений, совершенных бывшим санитаром в отношении беззащитных и находящихся в его власти людей. Это означает, что преступник не сможет через 15 лет подать прошение о помиловании, которое допускается в случае пожизненного заключения.

В ближайшее время также будут открыты два процесса в отношении сотрудников клиник, в которых работал Хогель. Они обвиняются в халатности и даче ложных показаний.

С 2000 по 2005 годы Хогель, работавший в клиниках в Ольденбурге и Делменхорсте в Нижней Саксонии, убивал пациентов, вводя им смертельные дозы лекарств. Он был осужден в 2015 году за убийство двух пациентов, отбывает заключение в тюрьме в Ольденбурге.