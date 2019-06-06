Пиар-директор опроверг сообщения о том, что Алибасова готовят к операции

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сообщения СМИ о том, что продюсера Бари Алибасова готовят к операции, не соответствуют действительности, заявил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин.

"Это не так", — сказал он.

Алибасов попал в больницу 4 июня из-за того, что случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока.

Врачи диагностировали у продюсера ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Алибасов остается в больнице в тяжелом состоянии, но, по словам пиар-директора, он в сознании.