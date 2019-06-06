Российские авиакомпании получат 15 Sukhoi Superjet 100 до конца года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российские авиакомпании в 2019 году получат минимум 15 самолётов Sukhoi Superjet 100, сообщил журналистам глава ОАК Юрий Слюсарь в кулуарах ПМЭФ.
"У нас по крайней мере действующие есть контракты с рядом региональных авиакомпаний, заканчиваем ряд поставок, соответственно у нас начинаются поставки по контракту с "Аэрофлотом" - десять машин. Минимум 15 авиамашин в этом году российские авиакомпании получат", - сказал Слюсарь.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.