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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Российские авиакомпании получат 15 Sukhoi Superjet 100 до конца года

Вчера, 11:18
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© Фото : пресс-служба "Аэрофлота"Sukhoi SuperJet-100
Sukhoi SuperJet-100
© Фото : пресс-служба "Аэрофлота"
Sukhoi SuperJet-100. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российские авиакомпании в 2019 году получат минимум 15 самолётов Sukhoi Superjet 100, сообщил журналистам глава ОАК Юрий Слюсарь в кулуарах ПМЭФ.
"У нас по крайней мере действующие есть контракты с рядом региональных авиакомпаний, заканчиваем ряд поставок, соответственно у нас начинаются поставки по контракту с "Аэрофлотом" - десять машин. Минимум 15 авиамашин в этом году российские авиакомпании получат", - сказал Слюсарь.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумОбъединенная авиастроительная корпорацияЮрий СлюсарьSukhoi SuperjetЭкономика
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