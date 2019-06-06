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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

США в 2020 году станут чистым экспортером нефти, заявил Сечин

Вчера, 11:15
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГлавный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин на сессии "Мировая экономика в поисках баланса" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019. 6 июня 2019
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на сессии Мировая экономика в поисках баланса в рамках Петербургского международного экономического форума 2019. 6 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин на сессии "Мировая экономика в поисках баланса" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019. 6 июня 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. США в 2020 году станут чистым экспортером нефти, а в 2024 году смогут экспортировать 9 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках энергетической сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Уже в 2020 году США станут чистым экспортером нефти, а в 2024 году мощности по экспорту нефти и нефтепродуктов из США могут составить 9 миллионов баррелей в сутки", - сказал Сечин.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)РоснефтьИгорь СечинРоссияСШАЭкономика
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