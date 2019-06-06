США в 2020 году станут чистым экспортером нефти, заявил Сечин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. США в 2020 году станут чистым экспортером нефти, а в 2024 году смогут экспортировать 9 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках энергетической сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Уже в 2020 году США станут чистым экспортером нефти, а в 2024 году мощности по экспорту нефти и нефтепродуктов из США могут составить 9 миллионов баррелей в сутки", - сказал Сечин.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.