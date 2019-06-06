В Чувашии мужчине удалили опухоль весом более 20 килограммов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Врачи Республиканского клинического онкологического диспансера в Чебоксарах провели операцию по удалению злокачественной опухоли весом свыше 20 килограммов, сообщает министерство здравоохранения Чувашии.

"У пациента саркома верхней трети левого плеча с врастанием в лопатку, ключицу, мышцы плечевого пояса огромного размера. Пациент не мог передвигаться самостоятельно, так как опухоль его перевешивала. На предоперационном этапе диагностики были сложности, связанные с тем, что пациент не помещался в апертуру компьютерного томографа", - сказал заместитель главного врача по хирургической помощи онкодиспансера Владимир Каров.

Операционная бригада несколько часов боролась за жизнь и здоровье пациента.