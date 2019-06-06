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РИА Новости

В Чувашии мужчине удалили опухоль весом более 20 килограммов

Вчера, 11:12
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© РИА Новости / Сергей ГунеевХирурги проводят операцию
Хирурги проводят операцию
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Хирурги проводят операцию. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Врачи Республиканского клинического онкологического диспансера в Чебоксарах провели операцию по удалению злокачественной опухоли весом свыше 20 килограммов, сообщает министерство здравоохранения Чувашии.
"У пациента саркома верхней трети левого плеча с врастанием в лопатку, ключицу, мышцы плечевого пояса огромного размера. Пациент не мог передвигаться самостоятельно, так как опухоль его перевешивала. На предоперационном этапе диагностики были сложности, связанные с тем, что пациент не помещался в апертуру компьютерного томографа", - сказал заместитель главного врача по хирургической помощи онкодиспансера Владимир Каров.
Медики во время операции
21 января, 16:14
В Подмосковье мужчине удалили опухоль весом 7,5 килограмма
Операционная бригада несколько часов боролась за жизнь и здоровье пациента.
"В ходе обследования было установлено, что, несмотря на размер опухоли, сосуды, которые ее питают, можно перевязать. В итоге была выполнена плече-лопаточная ампутация левой верхней конечности: удалена левая верхняя конечность с лопаткой, ключицей, мышцами плечевого пояса с минимальной кровопотерей. В настоящее время состояние пациента удовлетворительное", - говорится в сообщении.
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ЧувашияОбщество
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