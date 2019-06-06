СМИ сообщили об экстренной госпитализации Панкратова-Черного

Народный артист России Александров Панкратов-Черный известен ролями в фильмах "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Где находится нофелет?", "Забытая мелодия для флейты", "Бабник", "Ширли‑мырли" и многих других — всего в его фильмографии более ста лент.