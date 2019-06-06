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РИА Новости
Культура

СМИ сообщили об экстренной госпитализации Панкратова-Черного

Вчера, 11:13
45317
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАлександр Панкратов-Черный на чрезвычайном съезде Союза кинематографистов в Москве
Александр Панкратов-Черный на чрезвычайном съезде Союза кинематографистов в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Москве экстренно госпитализировали актера Александра Панкратова-Черного, сообщает РЕН ТВ.
По сведениям телеканала, утром актер почувствовал недомогание и вызвал скорую помощь.
Как сообщает "Пятый канал", у артиста резко упало давление до критического минимума.
Артист находится в тяжелом состоянии. Его диагноз не уточняется.
Народный артист России Александров Панкратов-Черный известен ролями в фильмах "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Где находится нофелет?", "Забытая мелодия для флейты", "Бабник", "Ширли‑мырли" и многих других — всего в его фильмографии более ста лент.
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КультураАлександр Панкратов-ЧерныйМоскваРоссия
Популярные комментарии
Артист никакой , в жизни встречаешь чаще более ярких и артистичных , однако здоровья Александру , и долгих лет .
6 июня, 12:34
Губернатор о.Борнео
61021056
скорейшего выздоровления Александру Васильевичу!
6 июня, 11:58
bberia
6700000
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