СМИ сообщили об экстренной госпитализации Панкратова-Черного

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Москве экстренно госпитализировали актера Александра Панкратова-Черного, сообщает РЕН ТВ.
По сведениям телеканала, утром актер почувствовал недомогание и вызвал скорую помощь.
Как сообщает "Пятый канал", у артиста резко упало давление до критического минимума.
Артист находится в тяжелом состоянии. Его диагноз не уточняется.
Народный артист России Александров Панкратов-Черный известен ролями в фильмах "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Где находится нофелет?", "Забытая мелодия для флейты", "Бабник", "Ширли‑мырли" и многих других — всего в его фильмографии более ста лент.