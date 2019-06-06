МВД опровергло информацию о розыске серийного убийцы в Саратовской области

САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Информация о розыске правоохранительными органами серийного убийцы, причастного к смерти четырех пенсионеров за три дня в Саратовской области, является недостоверной, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе областного главка МВД.

Ранее саратовское ИА " Взгляд-инфо " со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что 28 мая в поселке Студеный Петровского района области обнаружены убитыми пожилые супруги Гусаровы, а 31 мая убиты пожилые супруги Юшины в селе Колено Екатериновского района области. Издание сопроводило публикацию фотокопией ориентировки-задания, в которой указано о розыске мужчины, подозреваемого в двух двойных убийствах.

"Это недостоверная информация", - сказали в пресс-службе главка.

Как сообщил источник РИА Новости в силовых структурах, по подозрению в совершении двойного убийства в Петровском районе задержан бездомный.

"Его задержали, есть доказательства. Он объяснил нападение тем, что хотел кушать", - сказал собеседник агентства.