Молодые супруги умерли от загадочной болезни во время отпуска на Фиджи

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На Фиджи во время отпуска скончались двое американцев, пишет Daily Mail.
Супруги Дэвид и Мишель Пол из американского города Форт-Уэрт прилетели на остров в 20-х числах мая. По словам родных и друзей, оба были абсолютно здоровы и прекрасно себя чувствовали.
За день до отъезда оба пожаловались на недомогание, а вскоре Мишель умерла. Дэвида должны были перевезти на госпитализацию в Австралию, но не успели — мужчина скончался.
Причина смерти до сих пор неизвестна. Власти Фиджи ведут расследование случившегося. Не исключено, что супругов поразил особо опасный вирус.
Их тела отправят на родину только после проведения всех необходимых экспертиз. У Дэвида и Мишель остался двухлетний сын.
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