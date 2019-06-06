Молодые супруги умерли от загадочной болезни во время отпуска на Фиджи

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На Фиджи во время отпуска скончались двое американцев, пишет Daily Mail . На Фиджи во время отпуска скончались двое американцев, пишет

Супруги Дэвид и Мишель Пол из американского города Форт-Уэрт прилетели на остров в 20-х числах мая. По словам родных и друзей, оба были абсолютно здоровы и прекрасно себя чувствовали.

За день до отъезда оба пожаловались на недомогание, а вскоре Мишель умерла. Дэвида должны были перевезти на госпитализацию в Австралию, но не успели — мужчина скончался.

Причина смерти до сих пор неизвестна. Власти Фиджи ведут расследование случившегося. Не исключено, что супругов поразил особо опасный вирус.