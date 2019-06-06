В Минюсте ждут от США ответа на запрос о передаче Ярошенко в Россию

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минюст США пока не ответил на российский запрос о возвращении осужденного в Америке россиянина Константина Ярошенко на родину, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.
Он напомнил, что в конце апреля 2019 года министерство в очередной раз направило в Минюст США обращение о передаче Ярошенко на родину для дальнейшего отбывания наказания. На аналогичное обращение от 2013 года был получен отказ.
"Ждем ответа американской стороны", - сказал Гальперин в интервью РИА Новости.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался.