В Минюсте ждут от США ответа на запрос о передаче Ярошенко в Россию

Он напомнил, что в конце апреля 2019 года министерство в очередной раз направило в Минюст США обращение о передаче Ярошенко на родину для дальнейшего отбывания наказания. На аналогичное обращение от 2013 года был получен отказ.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался.