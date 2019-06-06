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РИА Новости

В Минюсте ждут от США ответа на запрос о передаче Ярошенко в Россию

Вчера, 10:56
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко
© РИА Новости
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Российский летчик Константин Ярошенко. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минюст США пока не ответил на российский запрос о возвращении осужденного в Америке россиянина Константина Ярошенко на родину, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.
Он напомнил, что в конце апреля 2019 года министерство в очередной раз направило в Минюст США обращение о передаче Ярошенко на родину для дальнейшего отбывания наказания. На аналогичное обращение от 2013 года был получен отказ.
"Ждем ответа американской стороны", - сказал Гальперин в интервью РИА Новости.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался.
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Михаил ГальперинКонстантин ЯрошенкоРоссияСШАВ мире
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