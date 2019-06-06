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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Силуанов прокомментировал ситуацию с Калви

Вчера, 10:55
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© РИА Новости / Илья ПиталевОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви в суде
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в суде
© РИА Новости / Илья Питалев
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в суде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Инцидент с иностранным инвестором Майклом Калви не единичен, и в этом контексте ситуацию нужно рассматривать с точки зрения решения системных проблем, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках ПМЭФ.
"Мы много говорим о Калви, но надо же говорить в целом о ситуации. Да, Калви - иностранный инвестор. Да, есть вопросы правоохранительных органов к работе банков и компании, в которой он работает. Но мне кажется, здесь мы слишком много уделяем этому внимания. Я бы хотел сказать, что нужно системно смотреть на этот вопрос", - сказал Силуанов.
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Помимо изменений налоговой политики с точки зрения стимулирования экономики, реализации нацпроектов и других мер, нужно заниматься повышением доверия и бизнес-климата. Это касается судебной и правоохранительной системы, продолжил он. По его словам, в последнее время произошли значительные изменения в работе налоговых и таможенных органов. "И нам сейчас есть запрос, чтобы сделать более понятной и предсказуемой работу наших органов, которые обеспечивают защиту бизнеса", - отметил Силуанов.
Он добавил, что инциденты, подобные случаю с Калви, есть и с российскими предпринимателями, такие инциденты есть и на Западе. "Но почему-то об этом так не говорят, этому внимания не уделяется", - сказал первый вице-премьер. "Не надо конкретно рассматривать этот инцидент, так предметно, надо в целом решать проблему. Решение - это подготовка изменений законодательства, подготовка мер по изменению функционирования наших судебных и тех органов, которые отвечают за правоохрану", - сказал Силуанов, добавив, что такие предложения разработаны совместно со Счетной палатой.
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Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
030016
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Петербургский международный экономический форумМайкл КалвиДело Bаring VostokАнтон СилуановЭкономика
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