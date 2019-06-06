В Калуге полиция проверяет заявление ведущей местного ТВ об избиении

ВОРОНЕЖ, 6 июн - РИА Новости. Полиция начала проверку по заявлению от телеведущей ГТРК "Калуга" о том, что на нее напал неизвестный мужчина, сообщила в четверг РИА Новости начальник управления МВД России по региону Ирина Зимина.

Как сообщает ГТРК "Калуга ", нападение произошло на перекрестке улиц Московской и Чижевского в центре города. По данным канала, неизвестный какое-то время шел за телеведущей, а затем на пешеходном переходе напал на нее, "нанося удары по лицу и выкрикивая оскорбления", после чего скрылся.

"Мы по этому факту проводим проверку. Поступило вчера от журналистки сообщение в полицию. Сотрудники выехали на место происшествия. Приметы мужчины зафиксированы, устанавливается его личность и местонахождение", - сказала собеседница агентства.