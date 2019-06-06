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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

США получили контроль над "Русалом" при помощи санкций, заявил Сечин

Вчера, 10:51
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Администрация США при помощи санкций фактически получила контроль над "Русалом", заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках панельной сессии Петербургского международного экономического форума.
Таким образом Вашингтон получил контроль над российской алюминиевой промышленностью, подчеркнул он.

"А с учетом крупного пакета в "Норильском никеле" — не только в алюминиевой, но и никелевой, медной, платиновой и палладиевой и других сегментах российской промышленности, связанных с добычей и производством цветных и драгоценных металлов", — добавил глава "Роснефти".

Аналогичная ситуация коснулась и нефтегазовой промышленности, отметил он. Так, около трети мировых запасов углеводородов подверглись односторонним ограничениям из-за санкций против Ирана, Венесуэлы, России, сказал Сечин.
В апреле прошлого года США внесли в черный список (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. В январе Минфин США снял санкции с контролировавшихся Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", сохранив ограничения в отношении самого бизнесмена.
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Петербургский международный экономический форумРусалИгорь СечинОлег ДерипаскаСШАЭкономика
Популярные комментарии
Ничего себе! Как обыденно об этом говорят!! ну пришлось, отдать контроль над Русалом и алюминиевой промышленностью России США, что ж поделать?! На нас давили! И разводим руками, словно ничего сделать нельзя... Ну давайте им еще чего нибудь передадим.. контоль над нашей оборонкой, например!! Она ж тоже под санкциями! Что ж мы так- от РУСАЛа ключи отдали, а от предприятий оборонки не отдадим?! Вообще конечно.. это дико... возмутительно!!! Что довели до такого.. возвращать то контроль обратно собираемся или как???
6 июня, 10:57
Сергей Филиппов
4040202
Ну а так в целом мы крайне независимаяс сверх держава. Захотели американцы наш алюминий, пожалуйста, путенский олигархи отдали за пол цены.
6 июня, 11:00
ХоХочу официально заявить, что
2160006
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