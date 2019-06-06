США получили контроль над "Русалом" при помощи санкций, заявил Сечин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Администрация США при помощи санкций фактически получила контроль над "Русалом", заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках панельной сессии Петербургского международного экономического форума.
Таким образом Вашингтон получил контроль над российской алюминиевой промышленностью, подчеркнул он.
"А с учетом крупного пакета в "Норильском никеле" — не только в алюминиевой, но и никелевой, медной, платиновой и палладиевой и других сегментах российской промышленности, связанных с добычей и производством цветных и драгоценных металлов", — добавил глава "Роснефти".
Аналогичная ситуация коснулась и нефтегазовой промышленности, отметил он. Так, около трети мировых запасов углеводородов подверглись односторонним ограничениям из-за санкций против Ирана, Венесуэлы, России, сказал Сечин.
В апреле прошлого года США внесли в черный список (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. В январе Минфин США снял санкции с контролировавшихся Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", сохранив ограничения в отношении самого бизнесмена.