США получили контроль над "Русалом" при помощи санкций, заявил Сечин

"А с учетом крупного пакета в "Норильском никеле" — не только в алюминиевой, но и никелевой, медной, платиновой и палладиевой и других сегментах российской промышленности, связанных с добычей и производством цветных и драгоценных металлов", — добавил глава "Роснефти".