Бари Алибасов принимает поздравления с днем рождения в больнице

Раннее сын продюсера сообщил РИА Новости, что Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. В четверг продюсеру исполняется 72 года.

"Бари Каримович, от всей души, от группы "Ласковый май" поздравляю вас с днём рождения. Хочется пожелать вам здоровья, скорейшего выздоровления, держитесь! Вам этого желают почитатели вашего таланта и вся страна, а вы сделали для нее многое - под вашу музыку влюблялись, под нее рождались дети, уходили на пенсию. Живите долго и счастливо!" - сказал РИА Новости Разин.