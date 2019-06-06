СМИ сообщили о нашествии божьих коровок на Калифорнию

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Штат Калифорния пережил вечером во вторник нашествие божьих коровок, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на Национальную метеорологическую службу (NWS).
Как сообщил метеоролог NWS в Сан-Диего Джо Дандреа (Joe Dandrea), радар в округе Сан-Диего зафиксировал скопление божьих коровок в небе площадью 80 на 80 миль (49,7 километра). Однако скопление насекомых было разреженное. Самая сконцентрированная группа божьих коровок составляла 10 миль (6,2 километра) в ширину. Насекомые летели на высоте от пяти до девяти тысяч футов (1,5-3 километра).
The large echo showing up on SoCal radar this evening is not precipitation, but actually a cloud of lady bugs termed a "bloom" #CAwx pic.twitter.com/1C0rt0in6z— NWS San Diego (@NWSSanDiego) 5 июня 2019 г.
Как пишет издание со ссылкой на программу комплексной борьбы с вредителями Калифорнийского университета, в штате обитает около 200 видов божьих коровок. На данный момент неизвестно, какой именно вид вызвал данный феномен.