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РИА Новости

СМИ сообщили о нашествии божьих коровок на Калифорнию

Вчера, 10:47
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CC0 / Ron van den Berg / Божьи коровки
Божьи коровки
CC0 / Ron van den Berg /
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Штат Калифорния пережил вечером во вторник нашествие божьих коровок, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на Национальную метеорологическую службу (NWS).
Как сообщил метеоролог NWS в Сан-Диего Джо Дандреа (Joe Dandrea), радар в округе Сан-Диего зафиксировал скопление божьих коровок в небе площадью 80 на 80 миль (49,7 километра). Однако скопление насекомых было разреженное. Самая сконцентрированная группа божьих коровок составляла 10 миль (6,2 километра) в ширину. Насекомые летели на высоте от пяти до девяти тысяч футов (1,5-3 километра).
Как пишет издание со ссылкой на программу комплексной борьбы с вредителями Калифорнийского университета, в штате обитает около 200 видов божьих коровок. На данный момент неизвестно, какой именно вид вызвал данный феномен.
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