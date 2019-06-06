СМИ сообщили о нашествии божьих коровок на Калифорнию

Как сообщил метеоролог NWS в Сан-Диего Джо Дандреа (Joe Dandrea), радар в округе Сан-Диего зафиксировал скопление божьих коровок в небе площадью 80 на 80 миль (49,7 километра). Однако скопление насекомых было разреженное. Самая сконцентрированная группа божьих коровок составляла 10 миль (6,2 километра) в ширину. Насекомые летели на высоте от пяти до девяти тысяч футов (1,5-3 километра).