Новак назвал сроки подготовки ГТС Венгрии к приему газа "Турецкого потока"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Венгрия подтвердила расширение своей газотранспортной системы (ГТС) для газа "Турецкого потока" до конца года, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.

"До конца года", - ответил Новак на вопрос о проведении процедуры open season и сроках расширения ГТС Венгрии для газа "Турецкого потока".

"Процедуры, которые коллеги проводят, касаются от 6 до 10 миллиардов кубов", - ответил Новак на вопрос об объемах транспортировки газа по новым мощностям в Венгрии.