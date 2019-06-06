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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Новак назвал сроки подготовки ГТС Венгрии к приему газа "Турецкого потока"

Вчера, 10:36
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© Фото : "Турецкий поток"Символический сварной шов "Турецкого потока"
Символический сварной шов Турецкого потока
© Фото : "Турецкий поток"
Символический сварной шов "Турецкого потока". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Венгрия подтвердила расширение своей газотранспортной системы (ГТС) для газа "Турецкого потока" до конца года, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.
"До конца года", - ответил Новак на вопрос о проведении процедуры open season и сроках расширения ГТС Венгрии для газа "Турецкого потока".
Газопровод Турецкий поток
19 апреля 2018, 10:00
Газопровод "Турецкий поток"
"Процедуры, которые коллеги проводят, касаются от 6 до 10 миллиардов кубов", - ответил Новак на вопрос об объемах транспортировки газа по новым мощностям в Венгрии.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумТурецкий потокМинистерство энергетики РФАлександр НовакВенгрияЭкономика
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