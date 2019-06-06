Новак назвал сроки подготовки ГТС Венгрии к приему газа "Турецкого потока"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Венгрия подтвердила расширение своей газотранспортной системы (ГТС) для газа "Турецкого потока" до конца года, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.
"До конца года", - ответил Новак на вопрос о проведении процедуры open season и сроках расширения ГТС Венгрии для газа "Турецкого потока".
19 апреля 2018, 10:00Газопровод "Турецкий поток"
"Процедуры, которые коллеги проводят, касаются от 6 до 10 миллиардов кубов", - ответил Новак на вопрос об объемах транспортировки газа по новым мощностям в Венгрии.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.