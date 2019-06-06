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РИА Новости
Мурманская область

Мурманская область и "Росатом" заключили соглашение в сфере "умного города"

Вчера, 10:23
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МУРМАНСК, 6 июн – РИА Новости. Власти Мурманской области и руководство компании "Русатом Инфраструктурные решения" (компания входит в госкорпорацию "Росатом") в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение по внедрению цифровых решений для управления городскими ресурсами и инфраструктурой, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Подписи под соглашением поставили врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ООО "Русатом Инфраструктурные решения" Ксения Сухотина.
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"Концепция "Умного города" позволяет выстроить грамотное и эффективное управление городскими ресурсами и инфраструктурой, сделать их комфортными, технологичными и доброжелательными к людям, вовлечь граждан в управление территориями на основе обратной связи с ними", - сказал Чибис, слова которого приводит пресс-служба.
Врио губернатора отметил, что на территории региона уже есть первый город, который начал применять "умные" решения – Полярные Зори. В городе работает портал "Умные Полярные Зори", на который жители направляют сообщения о возникших проблемах городского хозяйства. По словам Чибиса, на портал менее чем за два месяца поступило более 50 сообщений, по 25 из которых уже приняты меры. "Это только один элемент концепции "Умного города", подписанное соглашение позволит нам широко внедрять принципы "Умного города" с опытом и технологиями госкорпорации "Росатом", – отметил Чибис.
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Как добавили в пресс-службе, в рамках соглашения в Мурманской области планируется с опорой на технологию Росатома "Бережливый умный город" проанализировать потребности региона по вопросам реализации проектов цифровизации городского хозяйства и определить перспективные направления для реализации проектов в области "Умного города". В числе возможных элементов цифровизации рассматриваются создание единой информационной платформы, которая обеспечит интеллектуальное управление инфраструктурой и муниципальным имуществом городов Мурманской области, разработка и внедрение цифровых сервисов взаимодействия с населением для вовлечения граждан в решение вопросов городского управления и развитие других направлений.
Интегратором решений госкорпорации "Росатом" выступает разработчик цифровых технологий и продуктов, платформенных цифровых решений "Умный город", "Умный регион" и других цифровых решений, применяемых для повышения эффективности регионального и муниципального управления, – компания "Русатом Инфраструктурные решения". "Наше сотрудничество с правительством Мурманской области нацелено на создание комфортной цифровой среды и, как следствие, повышение качества жизни населения региона. Данное соглашение – очередной практический шаг в направлении реализации "бережливого умного города". Мы рады, что в Росатоме создается уникальная компетенция в области цифровизации муниципального управления, которая востребована в регионах России", – сказала после подписания Сухотина.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года - под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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