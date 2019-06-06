Главбуха посольства РФ в Израиле обвинили в многомиллионном мошенничестве

"Завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств посольства РФ в Израиль. В зависимости о роли каждого троим соучастницам - Анне Сидоровой, Наталии Журавлевой и Ирине Лось предъявлено обвинение в совершении преступлений... "мошенничество и пособничество в мошенничестве", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с октября 2012 по август 2014 года главный бухгалтер посольства Журавлева с сотрудником посольства Сидоровой и при содействии работника ФГУП "Госзагрансобственность" Лось похитили с валютных счетов загранучреждения более 49 миллиона рублей. Женщины обманули руководство посольства, подделав распорядительные платежные документы: деньги были похищены под видом расчетов с контрагентами по оплате аренды недвижимости, местных налогов и сборов, кроме того, на похищенные деньги обвиняемые приобрели в Москве и Подмосковье недвижимость, которая в ходе следствия была арестована, заявляет следствие.