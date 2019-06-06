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РИА Новости

Главбуха посольства РФ в Израиле обвинили в многомиллионном мошенничестве

Вчера, 10:23
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© AFP 2019 / Ahmad GharabliЗдание посольства Росси в Тель-Авиве, Израиль
Здание посольства Росси в Тель-Авиве, Израиль
© AFP 2019 / Ahmad Gharabli
Здание посольства Росси в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение главному бухгалтеру посольства РФ в Израиле и еще двум сотрудникам по делу о мошенничестве почти на 50 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств посольства РФ в Израиль. В зависимости о роли каждого троим соучастницам - Анне Сидоровой, Наталии Журавлевой и Ирине Лось предъявлено обвинение в совершении преступлений... "мошенничество и пособничество в мошенничестве", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что многомиллионное хищение средств посольства было выявлено сотрудниками МИД России.
По версии следствия, с октября 2012 по август 2014 года главный бухгалтер посольства Журавлева с сотрудником посольства Сидоровой и при содействии работника ФГУП "Госзагрансобственность" Лось похитили с валютных счетов загранучреждения более 49 миллиона рублей. Женщины обманули руководство посольства, подделав распорядительные платежные документы: деньги были похищены под видом расчетов с контрагентами по оплате аренды недвижимости, местных налогов и сборов, кроме того, на похищенные деньги обвиняемые приобрели в Москве и Подмосковье недвижимость, которая в ходе следствия была арестована, заявляет следствие.
"Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения", - добавляется в сообщении.
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