Силуанов призвал власти работать над защитой прав предпринимателей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Властям РФ необходимо поработать над защитой прав предпринимателей и их собственности, это даст больше доверия к власти, заявил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.

"Предприниматели говорят о необходимости защиты прав предпринимателей и собственности. В этом направлении нам нужно будет еще работать. Думаю, в этом направлении есть задел, и это направление даст нам дополнительную уверенность и доверие к власти со стороны бизнеса", - сказал он.

"Почему бизнес не вкладывает? Почему большие, казалось бы, прибыли за прошлый год, да и в этом году у нас очень неплохие объемы роста прибыли. Я могу даже сказать по налогам - у нас налог на прибыль в текущем году растет на 36%. Соответственно, и прибыли росли за прошлый год и в этом году примерно так же увеличиваются", - отметил Силуанов.

Отсутствие инвестиций, по его мнению, связано с тем, что предприниматели хотят быть уверенными в сохранности своих средств.

"Когда беседуешь с предпринимателями, они говорят: дайте нам стабильные условия, мы хотим точно понимать, что наши инвестиции получат соответствующую отдачу, мы будем иметь доходность и сохранность наших инвестиций", - сказал Силуанов, добавив, что подготовлен законопроект о защите и поощрении капиталовложений.