Орешкин надеется на скорейшее разрешение дела Калви

"Я надеюсь, что эта ситуация будет решена как можно скорее, и что она останется позади", - сообщил Орешкин в интервью Блумберг ТВ в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос, не повлияет ли история с Калви на интерес иностранных инвесторов к РФ.