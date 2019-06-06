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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Орешкин надеется на скорейшее разрешение дела Калви

Вчера, 10:18
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на сессии "Российская экономика в поисках стимулов роста" в рамках ПМЭФ-2019
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин выразил надежду, что ситуация с делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви будет решена как можно скорее.
Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО.

"Я надеюсь, что эта ситуация будет решена как можно скорее, и что она останется позади", - сообщил Орешкин в интервью Блумберг ТВ в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос, не повлияет ли история с Калви на интерес иностранных инвесторов к РФ.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумМайкл КалвиДело Bаring VostokМаксим ОрешкинРоссия
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