Орешкин надеется на скорейшее разрешение дела Калви

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин выразил надежду, что ситуация с делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви будет решена как можно скорее.
Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО.
"Я надеюсь, что эта ситуация будет решена как можно скорее, и что она останется позади", - сообщил Орешкин в интервью Блумберг ТВ в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос, не повлияет ли история с Калви на интерес иностранных инвесторов к РФ.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.