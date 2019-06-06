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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Следствие еще не ответило на просьбу Калви отпустить его на ПМЭФ

Вчера, 10:17
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Следствие все еще не ответило на просьбу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви отпустить его на Петербургский международный экономический форум, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Клеточкин.
"Пока ответа нет", - сказал он. По словам адвоката, следователь не связывался с ним и не пояснял, рассматривает ли ходатайство и когда можно ждать ответа.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы
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Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест. В мае пресс-служба Baring Vostok сообщила, что Калви надеется принять участие в мероприятиях ПМЭФ в Санкт-Петербурге, где он давно зарегистрирован как участник.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумМайкл КалвиДело Bаring VostokПроисшествия
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