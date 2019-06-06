Следствие еще не ответило на просьбу Калви отпустить его на ПМЭФ

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Следствие все еще не ответило на просьбу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви отпустить его на Петербургский международный экономический форум, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Клеточкин.

"Пока ответа нет", - сказал он. По словам адвоката, следователь не связывался с ним и не пояснял, рассматривает ли ходатайство и когда можно ждать ответа.

Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест. В мае пресс-служба Baring Vostok сообщила, что Калви надеется принять участие в мероприятиях ПМЭФ в Санкт-Петербурге, где он давно зарегистрирован как участник.