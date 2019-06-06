Орешкин рассказал о влиянии замедления мировой экономики на Россию

"Если вы посмотрите на глобальные индикаторы по всем главным экономикам, они все опускаются… Потенциальное замедление мировой экономики болезненно для России", - сказал он.

Орешкин добавил, что снижение темпов роста экономики Китая также окажет влияние на РФ, но незначительное. "Оно (влияние - ред.) будет, но не такое значительное, как на экономики США и КНР. Мы уже видим влияние на ценах на сырьевые товары, которые снижаются… Влияние на РФ будет, но оно будет незначительное", - сказал он, отвечая на вопрос о влиянии замедления темпов роста экономики Китая на РФ.