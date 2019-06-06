Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T10:15Z
https://ria.ru/20190606/1555311521.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155531/12/1555311200_0:286:3036:1994_1036x0_80_0_0_74900b96b12ee8273ce954a403e16631.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Орешкин рассказал о влиянии замедления мировой экономики на Россию

Вчера, 10:15
294
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Потенциальное замедление темпов роста мировой экономики болезненно для России, при этом снижение темпов роста ВВП Китая также окажет влияние, но незначительное, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в интервью Блумберг ТВ в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Если вы посмотрите на глобальные индикаторы по всем главным экономикам, они все опускаются… Потенциальное замедление мировой экономики болезненно для России", - сказал он.
Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу
5 июня, 17:31
В МВФ оценили возможные потери мирового ВВП из-за конфликта США и Китая
Орешкин добавил, что снижение темпов роста экономики Китая также окажет влияние на РФ, но незначительное. "Оно (влияние - ред.) будет, но не такое значительное, как на экономики США и КНР. Мы уже видим влияние на ценах на сырьевые товары, которые снижаются… Влияние на РФ будет, но оно будет незначительное", - сказал он, отвечая на вопрос о влиянии замедления темпов роста экономики Китая на РФ.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
151005
Обсудить 2
Петербургский международный экономический форумМаксим ОрешкинМинистерство экономического развития РФКитайСШАЭкономика
Рекомендуем
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на заседании Совета Федерации РФ
Структура экономики не оставляет России шансов на прорыв, заявил Кудрин
РИА
Новости
Пятидолларовые купюры
Доллар постепенно теряет свою долю на мировом рынке, заявил Орешкин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин рассказал, как сохранить богатство речи в "эпоху лайков"
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
Силуанов призвал власти работать над защитой прав предпринимателей
Лента
новостей
Вывеска на здании Объединенной судостроительной корпорации в Москве
В России готовы создать атомный авианосец в течение 15 лет
Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева
В Минздраве рассказали о снижении числа абортов в России
Эльвира Набиуллина
Набиуллина считает цель ускорения роста ВВП до 3% к 2024 году выполнимой
Помощник президента РФ Андрей Белоусов
Белоусов не исключил роста ВВП в 2019 году выше прогноза в 1,3%
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Греф: замедление роста ВВП Китая из-за торговой войны почувствуют все
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
Кудрин предложил ввести ответственность правоохранителей за рост экономики
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на сессии Мировая экономика в поисках баланса в рамках Петербургского международного экономического форума 2019. 6 июня 2019
США в 2020 году станут чистым экспортером нефти, заявил Сечин
Президент РФ Владимир Путин
Россия преодолела трудности в экономике, заявил Путин
Офис PDVSA откроется в Москве в июне, заявили в Венесуэле
Владимир Путин
Путин рассказал об инфляции после повышения НДС
Самолет Sukhoi Superjet 100
Глава Минпромторга оценил перспективы SSJ100 после катастрофы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:06Перу вводит гуманитарные визы для венесуэльцев
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
Лента новостейМолния