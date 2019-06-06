Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T10:09Z
https://ria.ru/20190606/1555311055.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155531/09/1555310997_162:522:2875:2048_1036x0_80_0_0_3e66fe920f1220adab50b44ffce6191e.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

МИА "Россия сегодня" и "Росконгресс" подписали соглашение о сотрудничестве

Вчера, 10:09
194
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев на церемонии подписания на ПМЭФ-2019 соглашения между Фондом Росконгресс и МИА "Россия сегодня" об информационном сотрудничестве
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев на церемонии подписания на ПМЭФ-2019 соглашения между Фондом Росконгресс и МИА Россия сегодня об информационном сотрудничестве
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев на церемонии подписания на ПМЭФ-2019 соглашения между Фондом Росконгресс и МИА "Россия сегодня" об информационном сотрудничестве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Международное информационное агентство "Россия сегодня" и фонд "Росконгресс" подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о стратегическом сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
Подписи под соглашением поставили генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
"Мы информационные хищники – нам нужна постоянно подпитка, информационная пища, желательно, свежая. В данном случае мы считаем, что получили еще один источник этой информационной пищи. Таким образом создается симбиоз "Роскогресса" и "России сегодня", и нашей международной ипостаси Sputnik. Работаем, напомню, на 32 языках мира. И мы самое цитируемое агентство за рубежом с большим отрывом", - отметил Киселев.
"Очень приятно, что у нас это подписание состоялось первым. Совершенно понятно, что если у вас нет надежного информационного друга, я бы не сказал даже "партнера", вы можете собрать самое лучшее мероприятия в мире, но о нем просто никто не узнает. По-моему, символичное подписание в начале первого рабочего дня (ПМЭФ)", - прокомментировал подписание Стуглев.
Участники XX Петербургского международного экономического форума на территории Экспофорума. 2016 год
Вчера, 02:04
Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
100001
Обсудить 0
Петербургский международный экономический форумМИА "Россия сегодня"Фонд "Росконгресс"Санкт-ПетербургНовости агентства
Рекомендуем
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на заседании Совета Федерации РФ
Структура экономики не оставляет России шансов на прорыв, заявил Кудрин
РИА
Новости
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Россия выступила против иностранного вмешательства в конфликт в Судане
Вывеска на здании Объединенной судостроительной корпорации в Москве
В России готовы создать атомный авианосец в течение 15 лет
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал отправку российских военных в ЦАР
Лента
новостей
Офис PDVSA откроется в Москве в июне, заявили в Венесуэле
Президент России Владимир Путин и папа римский Франциск во время встречи в Ватикане
Путин посетит с визитом Ватикан 4 июля
Пятидолларовые купюры
Доллар постепенно теряет свою долю на мировом рынке, заявил Орешкин
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Замглавы Ямала поделился впечатлениями от просмотра сериала "Чернобыль"
Логотип Международного IT-Форума
Международный IT-Форум соберет в России экспертов из стран БРИКС и ШОС
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин рассказал о влиянии замедления мировой экономики на Россию
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали вопрос о поставках гумпомощи Венесуэле
Молодой человек ополаскивает голову в фонтане в парке искусств Музеон
МЧС предупредило о сильной жаре в Москве в четверг
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин рассказал, как сохранить богатство речи в "эпоху лайков"
Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир
В японском парламенте осудили депутата за слова "о войне" за Курилы
Дамаск
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20Отчим Богданы Осиповой назвал процесс над ней в США "чудовищным судилищем"
02:19Соловьев уличил украинского эксперта во лжи в прямом эфире
02:17Соболь — это животное, заявила Захарова
02:14Пензенская область и Кузбасс договорились о сотрудничестве в соцсфере
02:06Перу вводит гуманитарные визы для венесуэльцев
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
Лента новостейМолния