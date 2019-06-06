МИА "Россия сегодня" и "Росконгресс" подписали соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев на церемонии подписания на ПМЭФ-2019 соглашения между Фондом Росконгресс и МИА "Россия сегодня" об информационном сотрудничестве

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев на церемонии подписания на ПМЭФ-2019 соглашения между Фондом Росконгресс и МИА "Россия сегодня" об информационном сотрудничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Международное информационное агентство "Россия сегодня" и фонд "Росконгресс" подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о стратегическом сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.

Подписи под соглашением поставили генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

"Мы информационные хищники – нам нужна постоянно подпитка, информационная пища, желательно, свежая. В данном случае мы считаем, что получили еще один источник этой информационной пищи. Таким образом создается симбиоз "Роскогресса" и "России сегодня", и нашей международной ипостаси Sputnik. Работаем, напомню, на 32 языках мира. И мы самое цитируемое агентство за рубежом с большим отрывом", - отметил Киселев.

"Очень приятно, что у нас это подписание состоялось первым. Совершенно понятно, что если у вас нет надежного информационного друга, я бы не сказал даже "партнера", вы можете собрать самое лучшее мероприятия в мире, но о нем просто никто не узнает. По-моему, символичное подписание в начале первого рабочего дня (ПМЭФ)", - прокомментировал подписание Стуглев.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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