Эксперт рассказал, когда ждать потомства от панд в Московском зоопарке

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Китайские панды в Московском зоопарке для размножения должны сначала подрасти, рассказал РИА Новости специалист зоосада.

"Это не брат и сестра, но для размножения они для начала должны вырасти годкам к восьми", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что дальше все будет зависеть от того, понравятся ли пандам условия, ведь очень редко, когда им удается самим размножаться в искусственно созданных условиях.

"В Китае их размножают с помощью искусственного осеменения. Редко, когда животные сами размножаются в искусственных условиях. По-моему, только в одном или двух зоопарках мира такое получается", - отметил специалист.

Ранее отмечалось, что панды до этого не знали друг друга и познакомились только в Москве.

Большие панды - самка Диндин, которая родилась в 2017 году, и самец Жуи, родившийся в 2016 году, были переданы Китаем России для совместных исследований на 15 лет. Они уже благополучно обосновались в Московском зоопарке и готовы встретиться с публикой.