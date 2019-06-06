Эксперт рассказал, когда ждать потомства от панд в Московском зоопарке

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Китайские панды в Московском зоопарке для размножения должны сначала подрасти, рассказал РИА Новости специалист зоосада.
"Это не брат и сестра, но для размножения они для начала должны вырасти годкам к восьми", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что дальше все будет зависеть от того, понравятся ли пандам условия, ведь очень редко, когда им удается самим размножаться в искусственно созданных условиях.
"В Китае их размножают с помощью искусственного осеменения. Редко, когда животные сами размножаются в искусственных условиях. По-моему, только в одном или двух зоопарках мира такое получается", - отметил специалист.
Ранее отмечалось, что панды до этого не знали друг друга и познакомились только в Москве.
Большие панды - самка Диндин, которая родилась в 2017 году, и самец Жуи, родившийся в 2016 году, были переданы Китаем России для совместных исследований на 15 лет. Они уже благополучно обосновались в Московском зоопарке и готовы встретиться с публикой.
Панда – символ Китая и занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд". МИД Китая выразил надежду на то, что Диндин и Жуи станут посланниками дружбы на фоне празднования 70-летия российско-китайских отношений.
1 февраля, 14:15Ученые выяснили, чем питались предки китайских больших панд