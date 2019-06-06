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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Офис PDVSA откроется в Москве в июне, заявили в Венесуэле

Вчера, 10:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Открытие офиса венесуэльской нефтяной компании PDVSA в Москве состоится в июне, сейчас занимаются переводом людей, заявил министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.
"В этом месяце. Мы уже все сделали в мае, мы сейчас перевозим людей", - сказал министр журналистам в кулуарах ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.
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Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Каракас и Москва работают над деталями переезда офиса PDVSA из Лиссабона в Москву.
Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись. США в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против государственных компаний. Вашингтон 28 января объявил о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.
Расклад сил на мировом рынке нефти
1 августа 2018, 16:52
Расклад сил на мировом рынке нефти
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеPDVSAМосква
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