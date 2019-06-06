Офис PDVSA откроется в Москве в июне, заявили в Венесуэле

"В этом месяце. Мы уже все сделали в мае, мы сейчас перевозим людей", - сказал министр журналистам в кулуарах ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.

Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись. США в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против государственных компаний. Вашингтон 28 января объявил о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.