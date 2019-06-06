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РИА Новости

Пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос

Вчера, 10:03
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КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Пресс-секретаря Петра Порошенко Святослава Цеголко вызвали на допрос, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Уточняется, что причиной стало исчезновение серверов из администрации главы государства, также пропали стулья, обои и флаги.
Ранее об исчезновении компьютеров с секретными данными заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, однако Цеголко опроверг эту информацию.
Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело.
Портнов подал уже несколько исков против Порошенко и его команды. В частности, экс-президента подозревают в захвате власти, госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и узурпации судебной власти.
Провода в серверной комнате
29 мая, 08:22
"Пауки в банке". Политик об исчезновении серверов СНБО УкраиныВ СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией. Подобный беспорядок с документацией на Украине вполне логичен, отметил в эфире радио Sputnik глава Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко.
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Святослав ЦеголкоВиктор ЯнуковичУкраинаВ мире
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