Пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Пресс-секретаря Петра Порошенко Святослава Цеголко вызвали на допрос, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Уточняется, что причиной стало исчезновение серверов из администрации главы государства, также пропали стулья, обои и флаги.
Ранее об исчезновении компьютеров с секретными данными заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, однако Цеголко опроверг эту информацию.
Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело.
Портнов подал уже несколько исков против Порошенко и его команды. В частности, экс-президента подозревают в захвате власти, госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и узурпации судебной власти.
29 мая, 08:22"Пауки в банке". Политик об исчезновении серверов СНБО УкраиныВ СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией. Подобный беспорядок с документацией на Украине вполне логичен, отметил в эфире радио Sputnik глава Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко.