Пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос

"Пауки в банке". Политик об исчезновении серверов СНБО Украины В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией. Подобный беспорядок с документацией на Украине вполне логичен, отметил в эфире радио Sputnik глава Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко.