Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, ранение получил мирный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 29 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило восемь раз... в результате обстрела города Горловка ранение получил мирный житель 1986 года рождения", - сказал представитель ведомства.