Турецкие военные нейтрализовали пять членов РПК на севере Ирака

АНКАРА, 6 июн - РИА Новости. Турецкие военные обезвредили еще пять членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в районах Хакурк и Зап на севере Ирака, число нейтрализованных с начала операции "Лапа" курдских повстанцев достигло 43, сообщило в четверг Минобороны страны.
Военное ведомство Турции объявило 28 мая о начале масштабной операции против РПК в районе Хакурк на севере Ирака. Минобороны сообщило, что самолеты и артиллерия нанесли удары по позициям РПК, позже к операции подключился спецназ. Также задействованы ударные вертолеты Atak. Операцией руководит министр обороны Турции Хулуси Акар.
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"ВС Турции обезвредили еще трех террористов РПК в районе Хакурк на севере Ирака в ходе успешно продолжающейся операции "Лапа". С начала операции нейтрализовано 43 террориста. Обезврежены также два террориста РПК в результате воздушной операции в районе Зап на севере Ирака", - говорится в сообщении.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.
По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.