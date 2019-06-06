Турецкие военные нейтрализовали пять членов РПК на севере Ирака

АНКАРА, 6 июн - РИА Новости. Турецкие военные обезвредили еще пять членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в районах Хакурк и Зап на севере Ирака, число нейтрализованных с начала операции "Лапа" курдских повстанцев достигло 43, сообщило в четверг Минобороны страны.

Военное ведомство Турции объявило 28 мая о начале масштабной операции против РПК в районе Хакурк на севере Ирака. Минобороны сообщило, что самолеты и артиллерия нанесли удары по позициям РПК, позже к операции подключился спецназ. Также задействованы ударные вертолеты Atak. Операцией руководит министр обороны Турции Хулуси Акар.

"ВС Турции обезвредили еще трех террористов РПК в районе Хакурк на севере Ирака в ходе успешно продолжающейся операции "Лапа". С начала операции нейтрализовано 43 террориста. Обезврежены также два террориста РПК в результате воздушной операции в районе Зап на севере Ирака", - говорится в сообщении.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.